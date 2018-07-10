Незаконная торговля в Преображенском предотвращена

Управа района и правоохранительные органы прилагают совместные усилия для ликвидации несанкционированных торговых точек.

На улицах вблизи Преображенского рынка проводятся регулярные рейды, в результате чего удалось практически полностью искоренить нелегальную торговлю в этой местности. Причиной этого стали, в числе прочего, сообщения местных жителей в управу района и местное отделение полиции о превращении улиц в спонтанные торговые площади, где не соблюдаются ни санитарные, ни правовые нормы. В результате была сформирована специальная мобильная группа.