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Незаконная торговля в Преображенском предотвращена
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Незаконная торговля в Преображенском предотвращена 

Управа района Преображенское 6 часов назад
Фото: Управа района Преображенское
Управа района и правоохранительные органы прилагают совместные усилия для ликвидации несанкционированных торговых точек.
На улицах вблизи Преображенского рынка проводятся регулярные рейды, в результате чего удалось практически полностью искоренить нелегальную торговлю в этой местности. Причиной этого стали, в числе прочего, сообщения местных жителей в управу района и местное отделение полиции о превращении улиц в спонтанные торговые площади, где не соблюдаются ни санитарные, ни правовые нормы. В результате была сформирована специальная мобильная группа.
Как отметил заместитель главы управы района Дмитрий Чернов, с момента начала кампании было составлено более двухсот административных протоколов с совокупной суммой штрафов в размере 717,5 тыс. рублей, из которых около полумиллиона рублей уже взыскано. Оставшаяся часть суммы в данный момент взыскивается со штрафников судебными приставами.
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