РЖД модернизируют инфраструктуру в Коми в ходе строительства Северного широтного хода

«Необходимо построить разъезды на однопутных участках, оборудовать современными системами сигнализации и автоблокировки линию Чум — Обская. Мы определили перечень станций, где нужно удлинить приемо-отправочные пути и участки, требующие усиления земляного полотна. На повестку дня выходят и социальные вопросы по привлечению дополнительного контингента работников с учетом перспектив проекта „Северный широтный ход“, — процитировала Т. Шалашнева пресс-служба руководителя региона.

Как добавил зампредседателя правительства Коми — министр инвестиций, промышленности и транспорта Николай Герасимов , на протяжении участка Коноша Котлас — Чум — Лабытнанги для обеспечения Северного широтного хода потребуется модернизация и строительство как железнодорожной инфраструктуры, так и объектов социального обеспечения.

По словам главы региона, проект крайне важен для республики, правительство Коми готово оказать максимальное содействие в решении возникающих вопросов. С учетом перспективы трудоустройства местных жителей правительство региона готово провести обучение специалистов.

В марте правительство Коми и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве на 2018–2022 гг., в котором прописано взаимодействие по строительству Северного широтного хода и развитию подходов к нему.

Северный широтный ход — проект строительства железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги, даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта превышает 200 млрд руб. Начало строительства запланировано на 2018 год.