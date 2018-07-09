Ещё
РЖД модернизируют инфраструктуру в Коми в ходе строительства Северного широтного хода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РЖД модернизируют инфраструктуру в Коми в ходе строительства Северного широтного хода 

РЖД-Партнер 9 июля 2018
Фото: РЖД-Партнер
«Необходимо построить разъезды на однопутных участках, оборудовать современными системами сигнализации и автоблокировки линию Чум — Обская. Мы определили перечень станций, где нужно удлинить приемо-отправочные пути и участки, требующие усиления земляного полотна. На повестку дня выходят и социальные вопросы по привлечению дополнительного контингента работников с учетом перспектив проекта „Северный широтный ход“, — процитировала Т. Шалашнева пресс-служба руководителя региона.
Как добавил зампредседателя правительства Коми — министр инвестиций, промышленности и транспорта Николай Герасимов, на протяжении участка Коноша — Котлас — Чум — Лабытнанги для обеспечения Северного широтного хода потребуется модернизация и строительство как железнодорожной инфраструктуры, так и объектов социального обеспечения.
По словам главы региона, проект крайне важен для республики, правительство Коми готово оказать максимальное содействие в решении возникающих вопросов. С учетом перспективы трудоустройства местных жителей правительство региона готово провести обучение специалистов.
В марте правительство Коми и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве на 2018–2022 гг., в котором прописано взаимодействие по строительству Северного широтного хода и развитию подходов к нему.
Северный широтный ход — проект строительства железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги, даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта превышает 200 млрд руб. Начало строительства запланировано на 2018 год.
РЖД-Партнер: последние новости
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что возглавит совет директоров РЖД В Австралии запустили новую систему проверки пассажиров Начались пассажирские перевозки по маршруту Салехард – Ныда
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей43
Украина создает школу детей для «уничтожения» России94
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына3
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение