АКРА подтвердило кредитный рейтинг Внешэкономбанка на уровне «AAA (RU)», прогноз — «стабильный», и выпусков облигаций — на уровне «AAA (RU)», следует из релиза АКРА.
«Кредитный рейтинг ВЭБа находится на уровне финансовых обязательств правительства Российской Федерации, что обусловлено очень высокой вероятностью оказания Внешэкономбанку экстраординарной поддержки правительством по причине очень высокой системной значимости ВЭБа для российской экономики и определяющего влияния государства на его кредитоспособность. Собственная кредитоспособность Внешэкономбанка не является фактором, влияющим на его кредитный рейтинг», — отмечается в сообщении.
Аналитики отмечают стабилизацию финансовых показателей ВЭБа, хотя в целом его финансовый профиль остается слабым. Уровень проблемной задолженности (просроченной и индивидуально обесцененной) остается высоким (39,3% от совокупного кредитного портфеля и чистых инвестиций в лизинг по состоянию на конец 2017-го). Однако, по мнению АКРА, этот риск в значительной степени компенсируется покрытием резервами, которое по итогам 2017-го составило 82%.
К негативному рейтинговому действию могут привести существенное снижение уровня системной значимости ВЭБа для российской экономики и потеря контроля со стороны государства, заключили в АКРА.