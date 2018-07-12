АКРА подтвердило кредитный рейтинг Внешэкономбанка на уровне «AAA (RU)»

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Внешэкономбанка на уровне «AAA (RU)», прогноз — «стабильный», и выпусков облигаций — на уровне «AAA (RU)», следует из релиза АКРА.

«Кредитный рейтинг ВЭБа находится на уровне финансовых обязательств правительства Российской Федерации , что обусловлено очень высокой вероятностью оказания Внешэкономбанку экстраординарной поддержки правительством по причине очень высокой системной значимости ВЭБа для российской экономики и определяющего влияния государства на его кредитоспособность. Собственная кредитоспособность Внешэкономбанка не является фактором, влияющим на его кредитный рейтинг», — отмечается в сообщении.

Аналитики отмечают стабилизацию финансовых показателей ВЭБа, хотя в целом его финансовый профиль остается слабым. Уровень проблемной задолженности (просроченной и индивидуально обесцененной) остается высоким (39,3% от совокупного кредитного портфеля и чистых инвестиций в лизинг по состоянию на конец 2017-го). Однако, по мнению АКРА, этот риск в значительной степени компенсируется покрытием резервами, которое по итогам 2017-го составило 82%.

К негативному рейтинговому действию могут привести существенное снижение уровня системной значимости ВЭБа для российской экономики и потеря контроля со стороны государства, заключили в АКРА.