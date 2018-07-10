Бюджетный комитет ГД поддержал отмену налога на движимое имущество организаций

МОСКВА , 10 июл /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о совершенствовании налогового администрирования, который был дополнен рядом норм, в том числе об отмене налога на движимое имущество организаций.

Поправка, одобренная комитетом во вторник в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта, исключает движимое имущество из объекта налогообложения по налогу на имущество организаций. За отмену налога на движимое имущество активно выступали бизнес-объединения «Деловая „Россия“ и „Опора России“.

Илья Трунин. Комитетом также были поддержаны поправки, направленные на расширение практики применения упрощенного порядка возмещения НДС и уточнение перечня документов, подтверждающих экспорт товаров (работ, услуг). „Это существенная часть того пакета, который вместе с предложением о повышении ставки вносит (изменения), направленные на облегчение процесса администрирования НДС и, в частности, применения нулевой ставки, то есть получения возмещения НДС, и поддержки экспорта в целом“, — заявил при обсуждении поправок заместитель министра финансов РФ

Отныне, по его словам, не обязательно будет представлять контракт с иностранным лицом для подтверждения нулевой ставки, можно экспортировать через свое обособленное подразделение, то есть поставлять товары в адрес российского лица. „Товаросопроводительные документы не надо будет предоставлять вместе с декларацией, чтобы подтвердить возмещение. На самом деле, это очень серьезное облегчение для всех экспортеров“, — считает замминистра.

Срок проведения камеральной налоговой проверки, проводимой на основе налоговых деклараций, законопроектом сокращается с трех до двух месяцев, но допускается его продление до трех месяцев. А пошлина за предоставление лицензии на осуществление энергосбытовой деятельности увеличивается до 50 тысяч рублей с 7,5 тысяч рублей, за ее переоформление или выдачу дубликата — до 5 тысяч рублей с 3,3 тысяч и 750 рублей, соответственно.