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В Краснодаре запретят остановку и стоянку автомобилей на улице Новокузнечной
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В Краснодаре запретят остановку и стоянку автомобилей на улице Новокузнечной 

За рулем Кубань 16 часов назад
Фото: За рулем Кубань
С 1 августа В Краснодаре будет запрещена остановка и стоянка транспорта на улице Новокузнечной — на участке от улицы Базовской до улицы имени Леваневского. Как отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, на гравийной дороге любой припаркованный автомобиль мешант проезду.
Владимир Архипов: Важно отметить, что этот участок улицы Новокузнечной представляет собой гравийную дорогу с двусторонним движением. Любой припаркованный здесь автомобиль мешает проезду, что сказывается на пропускной способности улицы. Запрет на парковку здесь автомобилей улучшит пропускную способность улицы, повысится уровень безопасности дорожного движения.
Новая схема движения начнёт действовать 1 августа. Запрещающие дорожные знаки будут установлены на данном участке улицы Новокузнечной накануе этой даты. Водителей просят быть внимательными при проезде и соблюдат ПДД.
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