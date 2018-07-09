На Нововоронежской АЭС стартовала студенческая стройка «Мирный атом-2018»

Тамбова и 9 июля в Нововоронеже состоялась торжественная церемония открытия «Межрегиональной студенческой стройки „Мирный атом-2018“. Восемьдесят четыре студента в составе шести строительных отрядов из Воронежа, Вологды Москвы больше месяца будут трудиться на Нововоронежской АЭС-2.

Юноши будут задействованы на электромонтажных, малярно-штукатурных работах, монтаже оборудования и металлоконструкций, а для девушек зарезервированы места в офисах, их задача — заниматься документацией.

»Мы очень рады приветствовать студенческие строительные отряды. Надеюсь, время рабочего семестра пройдет с пользой: вы получите новые знания, навыки и, конечно, обретёте новых друзей. Но не забывайте о правилах охраны труда. Помните, безопасность — прежде всего», — напутствовал студентов директор Нововоронежского филиала дирекции по сооружению Нововоронежской АЭС -2 АО «Атомэнергопроект» Олег Бородин

Бойцы студенческих строительных отрядов будут жить на территории строительного городка, расположенного на окраине города Нововоронежа. Там же размещён Зелёный штаб, в который студенты могут обращаться с любыми вопросами.

Кроме того, для молодёжи запланирована обширная культурная программа: творческие фестивали, конкурсы визиток, спартакиада, конкурс красоты «Мисс и Мистер „Мирный атом-2018“ и многое другое.

А на закрытии сезона, который состоится в последнюю пятницу августа, станут известны имена лучших бойцов, а лучший отряд получит победное красное знамя Межрегиональной студенческой стройки „Мирный атом-2018“.