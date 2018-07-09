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«Уралвагонзавод» представил не имеющий аналогов в России трамвай
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«Уралвагонзавод» представил не имеющий аналогов в России трамвай 

RT на русском 1 час назад
Фото: Главный региональный
Корпорация «Уралвагонзавод» в ходе промышленной выставки «Иннопром—2018», открывшейся в Екатеринбурге, представила трамвай 71-415, не имеющий аналогов в России.
Как сообщает РИА Новости, трамвай является разработкой одного из предприятий корпорации — АО «Уралтрансмаш».
«Вагон 415-й модели — это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трёх-, пятисекционных. То есть он будет у нас пионером, базовой моделью», — рассказал один из разработчиков трамвая Сергей Соловьёв.
Он добавил, что на основе его ходовой части будет разработана целая линейка трамвайных вагонов разной вместимости и длины.
Также отмечается, что трамвай изготовлен полностью из российских комплектующих.
Он разрабатывался с учётом особенностей перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и пассажиров с детьми.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2018».
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