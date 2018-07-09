«Уралвагонзавод» представил не имеющий аналогов в России трамвай

Как сообщает РИА Новости, трамвай является разработкой одного из предприятий корпорации — АО «Уралтрансмаш»

«Вагон 415-й модели — это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трёх-, пятисекционных. То есть он будет у нас пионером, базовой моделью», — рассказал один из разработчиков трамвая Сергей Соловьёв

Он добавил, что на основе его ходовой части будет разработана целая линейка трамвайных вагонов разной вместимости и длины.

Также отмечается, что трамвай изготовлен полностью из российских комплектующих.

Он разрабатывался с учётом особенностей перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и пассажиров с детьми.

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