Киселев об умирающих перед пенсией россиянах: Сами виноваты

Телеведущий Дмитрий Киселев высказался на тему повышения пенсионного возраста. В программе «Вести недели» он заявил, что российские мужчины сами виноваты в том, что не доживают до выхода на заслуженный отдых.

По словам Киселева, представители сильного пола курят, пьют, употребляют наркотики, дерутся до смерти, попадают в ДТП, плюют на технику безопасности, совершают самоубийства и поэтому не доживают до пенсии. Он добавил, что презрение к смерти «в нашем характере».

"До обидного мало мужчин доживают до 60. Из 100 тысяч к 60 годам живыми остаются лишь 67 тысяч мужчин", — сообщил ведущий. Он добавил, что во многом болезни 60-летних связаны с теми же причинами, почему и высокая смертность. «И вот поэтому до 65 сейчас в России доживают лишь 57% мужчин из ста. Ну и кто виноват?» — обратился к россиянам Киселев.

Также он вспомнил, что более 20 лет назад снимал репортаж в британской армии. Тогда на шкафчике он заметил наклейку, на которой было написано: «Смерть — это ошибка на поле боя». По словам ведущего, эти слова применимы и к мирной жизни. «Пьянство — ошибка. Лихачество на дороге — ошибка. И так далее. Безрассудство — ошибка. Сколько можно совершать ошибок, да еще бахвалиться этим?», — отметил он.

Ранее о плюсах повышения пенсионного возраста высказалась жена телеведущего Мария. Она заявила, что эта мера станет симулом жить дольше.

Напомним, пенсионную реформу одобрили в правительстве 14 июня. Инициатива российских властей повысить пенсионный возраст вызвала недовольство среди населения.

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