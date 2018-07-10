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Компания Starbucks отказалась от пластиковых трубочек
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Компания Starbucks отказалась от пластиковых трубочек 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Компания Starbucks, у которой только в США и Канаде почти 8 тысяч кофеен, решила больше не использовать пластиковые трубочки. На смену им придут изготовленные из полипропилена крышки, который можно перерабатывать.
Первыми с новшеством познакомятся посетители кофеен в Ванкувере и Сиэтле. Власти последнего неделю назад ввели запрет на использование пластиковых трубочек и столовых приборов. Нарушителям грозит штраф в размере 250 долларов.
Ранее от пластиковых столовых приборов и трубочек отказались в американских городах Малибу и Майами-Бич. «Ежегодно в океаны попадают 8 миллионов тонн пластикового мусора. Частные компании не должны оставаться в стороне от решения данной проблемы», — цитирует ТАСС директора экологической программы Trash Free Seas Николаса Мэллоса.
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