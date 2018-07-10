Услуга сопровождения путешествующих без взрослых детей доступна на скоростных поездах «Невский экспресс»

Услуга по перевозке детей без сопровождения взрослых запущена в фирменных поездах «Невский экспресс», сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«В скоростном поезде АО «ФПК» №747/748 «Невский экспресс» сообщением Москва-Санкт-Петербург доступна услуга по организации перевозки детей без сопровождения взрослых. Сервис предоставляется пассажирам в возрасте от 10 до 16 лет (включительно), для которых, согласно правилам перевозок пассажиров, оформляется взрослый билет и они имеют право путешествовать без сопровождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что родители или законные представители могут оформить услугу на Ленинградском вокзале Москвы (кассовые окна №1, 2) и на Московском вокзале Санкт-Петербурга (кассовые окна №9, 10). Для оформления услуги необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий личность ребенка; документ, подтверждающий, что заявитель является законным представителем ребенка, а также заполнить соответствующее заявление. После этого оформляется проездной документ и квитанция на оплату услуги. При оформлении документов указываются данные и телефон лица, встречающего ребенка на станции назначения. Оформление услуги возможно только при покупке билета на ребенка. Стоимость услуги — 1,5 тыс. руб.

Так, в день поездки необходимо прибыть на вокзал за 30 минут до отправления поезда. На вокзале родителей и ребенка встретит сотрудник сервисного центра, юные путешественники будут размещены в зале повышенной комфортности до посадки в поезд. В вагоне поезда пассажиров проводят на место и помогут с размещением. Во время поездки условия проезда ребенка будут контролировать проводник вагона, прошедший специальный отбор, и начальник поезда. На станции назначения начальник поезда передаст ребенка встречающему, указанному родителями, обязательно проверив при этом документ, удостоверяющий личность. В случае опоздания встречающего лица ребенка разместят в зале повышенной комфортности, где он будет находиться под присмотром работника сервисного центра.

В пресс-службе добавили, что данная услуга в поездах АО «ФПК» предоставляется в пилотном режиме.