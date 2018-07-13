Ещё
Благодаря ОНФ в Ханты-Мансийске убрали» проблемную» детскую площадку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благодаря ОНФ в Ханты-Мансийске убрали» проблемную» детскую площадку 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Детская площадка на улице Мира 52, к которой у общественников из Народного франта были претензии, ликвидирована. Об этом стало известно сегодня в ходе очередного рейда ОНФ.
Ранее дети могли спокойно залезть на гаражи и трансформаторную будку, ведь никакого ограждения там не было предусмотрено. Сегодня «Горэлектросети» устраняют замечания общественников. Саму же площадку было принято решение демонтировать.
Эксперты ОНФ вновь сегодня вышли на рейд и проверили детские площадки. Также общественники обратились к горожанам через соцсети, чтобы те рассказали о самых проблемных объектах.
АиФ Югра: последние новости
Югорчане всё чаще сталкиваются вблизи жилых районов с дикой природой В Ханты-Мансийске проверят работу микрофинансовых организаций Из-за коррупции в Югре с начала года уволены 7 человек
Комментарии  Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место32
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»209
В СССР за такое убивали145
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина329
Путевки в Турцию отдают почти даром90
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение