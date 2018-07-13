Благодаря ОНФ в Ханты-Мансийске убрали» проблемную» детскую площадку

Детская площадка на улице Мира 52, к которой у общественников из Народного франта были претензии, ликвидирована. Об этом стало известно сегодня в ходе очередного рейда ОНФ.

Ранее дети могли спокойно залезть на гаражи и трансформаторную будку, ведь никакого ограждения там не было предусмотрено. Сегодня «Горэлектросети» устраняют замечания общественников. Саму же площадку было принято решение демонтировать.

Эксперты ОНФ вновь сегодня вышли на рейд и проверили детские площадки. Также общественники обратились к горожанам через соцсети, чтобы те рассказали о самых проблемных объектах.