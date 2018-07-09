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Кудрин заявил о необходимости дополнительного обоснования для создания инфраструктурного фонда
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Кудрин заявил о необходимости дополнительного обоснования для создания инфраструктурного фонда 

Rambler News Service 1 час назад
Счетная палата на сегодняшний момент не видит обоснований для создания специального инфраструктурного фонда, так как проекты можно реализовывать через существующие госпрограммы, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
«Сегодня обсуждается создание соответствующего фонда развития за счет заимствований государственных, и я в целом поддерживаю такую политику… Нам действительно нужны инвестиции. Это хороший шаг по стимулированию экономического роста, вместе с тем к данному дню мы не видим обоснований, почему нужен специальный фонд, почему это нельзя реализовывать через государственные программы, через те известные уже механизмы. Нам требуется дополнительное обоснование, несмотря на то, что, конечно, эти ресурсы, скорее всего, нужно направить на инвестиции, отбирать проекты», — сказал он.
Кудрин отметил, что создание фонда требует уточнения бюджетного правила.
«То есть, мы должны прямо сказать, что бюджетное правило правится в этом году, на 0,5% ВВП увеличивается дефицит бюджета на все ближайшие годы, что в наших предложениях ЦСР (Центра стратегических разработок — RNS) когда-то, где я занимался этим, также предлагалось», — сказал он.
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