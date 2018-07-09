В Мурманске к 1 октября отремонтируют все исторические жилые дома

До 1 октября 2018 года в Мурманске будут отремонтированы все жилые дома, признанные объектами культурного наследия. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский. Таких домов в областном центре 27, и большинство из них не видело капитального ремонта с середины прошлого века.

Их ремонт начался в 2017 году в рамках региональной программы капремонта. На зиму был сделан технологический перерыв, чтобы не нарушать технологию, и в мае 2018 года ремонт возобновился. Его ведут две компании, имеющие допуск на проведение реставрационных работ. Три здания, где требовался лишь ремонт кровли, уже сданы.

— Все работы по планам графикам, которые они представили заказчику и в министерство, будут закончены и будут приниматься с сентября по октябрь. Ни один дом в октябрь переходить не будет, — подчеркнул Владимир Гноевский

Сложность заключается в том, что ремонтировать такие дома гораздо сложнее, чем обычные многоэтажки. Необходимо не только привести здания в порядок, но и сохранить их исторический облик.

— В некоторых домах буквально рушились кирпичные стены, — сообщил Сергей Осенин, руководитель отдела строительного надзора компании «Проект Инжиниринг», которая ведет надзор за ходом работ по договору с региональным Фондом капремонта. — Сейчас все это восстанавливается по проектам, которые выполнила санкт-петербургская проектная организация. Особенность таких работ в том, что применяются более качественные, дорогие и редкие стройматериалы. Кроме того, такие здания имеют архитектурные особенности — декоративные балконы, лепнина, пояса и другие элементы. Все это тоже надо восстанавливать. В некоторых домах приходится возиться с каждым окном, потому что вокруг них тоже лепнина.

Многие мурманчане сомневаются в том, что за три оставшихся месяца удастся закончить работы на всех домах, поскольку на некоторых из них строительные леса стоят пустыми. Но представители стройнадзора отмечают, что этот срок вполне реален.