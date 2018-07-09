«Росатом» получил разрешение на постройку 2-го блока АЭС в Бангладеш

"Бангладешский регулятор в области атомной энергии (BAERA) выдал Комиссии по атомной энергии Бангладеш (BAEC) лицензию на проектирование и сооружение второго энергоблока АЭС «Руппур», которая возводится по российскому проекту", — говорится в сообщении инжиниринговой группы ASE, опубликованном на сайте госкорпорации.

Лицензия была выдана 8 июля.

Заливка первого бетона ожидается до конца июля.

"Инжиниринговая компания «АСЭ» как генподрядчик сооружения станции выполняет все обязательства по строительству АЭС «Руппур». В настоящее время продолжается сооружение 1-го энергоблока, до конца июля планируется начать заливку бетона в плиту основания реакторного отделения 2-го блока", — сообщил глава ASE Валерий Лимаренко , которого цитирует пресс-служба.

Заливка первого бетона на первом блоке АЭС «Руппур» состоялась 30 ноября 2017 г. На данный момент ведутся работы по возведению стен реакторного отделения, армированию стен реакторного здания и фундаментной плиты вспомогательного реакторного отделения, начаты работы по укреплению грунта основания башенной испарительной градирни.

Контракт на строительство первой в стране АЭС «Руппур» (два энергоблока с реакторами ВВЭР по 1200 МВт каждый) «Росатом» заключил в декабре 2015 г.

Станция должна быть сооружена по российскому проекту на побережье Ганга, в 160 км от столицы Дакки . Первый камень был заложен осенью 2013 г. Ввод в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС «Руппур» в Бангладеш планируется в 2022 и 2023 годах.

Общая стоимость строительства составляет $12,6 млрд, российский экспортный кредит покроет $11,38 млрд, не обеспеченные российским кредитом $1,22 млрд будут выделены из правительственного фонда Бангладеш. Генподрядчиком выступает АО «Атомстройэкспорт».