Уже однажды пошлины США разрушили мировую экономику

На первый взгляд логика вполне убедительная: проще всего защитить собственную экономику от раздражающей зарубежной конкуренции, удорожив ввоз продуктов из-за границы, то есть введя новые пошлины или подняв уже имеющиеся.

Именно такой политики придерживалась почти сто лет назад Республиканская партия Соединенных Штатах . После выборов в ноябре 1918 года она располагала большинством в обеих палатах американского конгресса, а в марте 1921 года поставила во главе государства своего президента — Уоррена Г. Хардинга (Warren G. Harding). Протекционизм, то есть введение защитных пошлин против импорта, был одним из предвыборных обещаний партии.

В сентябре 1922 года Хардинг подписал и тем самым ввел в действие закон о пошлинах Фордни-МакКамбера. Названный так по именам финансовых экспертов республиканцев в палате представителей и сенате этот закон поднимал таможенные тарифы на ввозимые в США товары. Эксперты придумали сложную систему из разных комиссий, чтобы установить «справедливые» пошлины.

Но в результате фермеры и промышленные рабочие, которым американские политики-протекционисты хотели помочь, только пострадали. И это произошло сразу по нескольким причинам.

Во-первых, страны, которые еще выплачивали США кредиты со времен Первой мировой войны, больше не могли выполнять многие обязательства, потому что были отлучены от американского рынка. Это поставило в трудное положение американские банки, которые в свою очередь подняли ставки затрат на капитал в собственной стране.

Во-вторых, новые тарифы на импорт привели к повышению цен в США. Потому что даже самая могучая индустриальная держава мира была с экономической точки зрения не самодостаточной, а оставалось зависимой от импорта некоторых товаров.

В-третьих, европейские государства отреагировали увеличением ввозных тарифов на определенные американские товары. Франция , например, повысила ввозные пошлины на автомобили из США с 45% до 100%. Испания ввела общую импортную пошлину в размере 40% на все продукты из Соединенных Штатов.

Даже потерпевшая в войне поражение Германия , а также находящая в тяжелом экономическом положении держава-победительница Италия удорожили импорт американской пшеницы. Результат: конъюнктура США ослабла, что, однако, из-за происходящего в то же самое время бума на рынке акций, хотя и подогреваемого доступными кредитами, сначала заметно не было.

Чтобы противодействовать падению экспорта, возникшего в результате подобной политики пошлин, правительство США стало поощрять представление недорогих, краткосрочных кредитов зарубежным странам, прежде всего Германии и Австрии , чтобы создать там рынки для сбыта американских товаров. Но многие из этих кредитов «лопнули», и началось это в 1929 году. Это было четвертым негативным следствием непродуманной политики высоких пошлин.

Очень многие предостерегали от нее. Конгрессмен от Демократической партии Корделл Халл (Cordell Hull), ставший позднее при президенте Франклине Д. Рузвельте (Franklin D. Roosevelt) госсекретарем, так описывал последствия закона Фордни-МакКамбера: «Наша сила на зарубежных рынках сбыта зависит от эффективности нашего производства и от ввозных пошлин зарубежных стран. Наши собственные пошлины являются важным фактором и для того, и для другого. Они ухудшили эффективность и привели к повышению импортных пошлин на товары из США».

Автомобильный магнат Генри Форд (Henry Ford) еще раньше предостерегал от протекционистской политики. Он считал, что хотя США и занимают ведущие позиции в технологии, но протекционизм ухудшает экспортные шансы их собственной промышленности.

Когда негативные последствия пошлин Фордни-МакКамбера стали проявляться все явственнее, конгресс, в котором по-прежнему доминировали республиканцы, решил не то, чтобы отменить закон — наоборот он его усугубил. В мае 1929 года сенатор Рид Смут (Reed Smooth) и конгрессмен Уиллис Хоули (Willis C. Hawley) протолкнули в Конгрессе второй, названный их именами закон о пошлинах. Согласно ему, американские пошлины на более чем 20 тысяч товаров были подняты на рекордную высоту.

Пока закон вступил в силу, прошло 13 месяцев, так как практически весь коллективный экономический разум в США отвергал его. Когда же новый президент Герберт Гувер (Herbert Hoover), также республиканец, 17 июня 1930 ввел новые пошлины, во всем мире уже бушевал экономический кризис, вызванный помимо прочего тем, что в ноябре 1929 года на американском рынке акций лопнул кредитный пузырь.

Гувер, выступавший первоначально за повышение пошлин, прежде всего, для защиты американского сельского хозяйства и промышленных рабочих, позднее изменил свою позицию и весной 1930 года назвал закон Смута-Хоули «злобным, шантажистским и отвратительным». Но он вынужден был смириться с решением конгресса.

Протекционистская политика республиканцев невероятно ускорила упадок экономики США: ее экспорт сократился на три пятых с 5,4 миллиардов до 2,1 миллиарда долларов. Импорт просел еще больше — с 1929 до 1933 года на две трети с 4,4 до 1,5 миллиардов долларов. Вопреки предположениям квази-экономистов в конгрессе, одно не компенсировало другое.

Во время предвыборной президентской кампании 1932 года последствия политики высоких пошлин были очевидны уже для всех: прежде всего сельское хозяйство и ориентированная на экспорт промышленность находились в полном упадке. Однозначно выступая против высоких пошлин, кандидат от демократов Рузвельт выиграл выборы, а вот Рид Смут и Уиллис Хоули в конгресс и сенат вновь избраны не были. К тому времени американцы поняли, что протекционизм — крайне недальновидная политика.