Ещё
Какова судьба Старого моста через Обь?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какова судьба Старого моста через Обь? 

АиФ — Алтай 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Скажите, что-то прояснилось в судьбе Старого моста через Обь? А то ведь чем дальше, тем страшней…
В двадцатых числах июня Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск межрегионального территориального управления Росимущества обязать ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Алтай“ принять проезжую часть дороги коммунального моста через Обь в оперативное управление путём подписания акта приёма-передачи.
Напомним, на балансе Росимущества т. н. Старый мост в конце 2017 года тоже оказался по решению суда. Точнее, в результате длительной судебной тяжбы: прежнему его собственнику, мэрии Барнаула, с трудом удалось „избавиться“ от важной транспортной артерии, которая требует дорогостоящего капитального ремонта (см. »АиФ-Алтай», № 17, «Где ремонт Старого моста?»). Пока в Росимуществе думали, на кого переложить содержание моста, «ёмкостью» 17-18 тысяч автомобилей в сутки, его состояние стало ещё более плачевным, вызвав громкое возмущение автомобилистов.
По мнению эксперта проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгении Гущиной, общественный резонанс помог ускорить определение собственника моста. «Фронтовики» обещают держать на контроле планирование его капремонта и его текущее содержание. Но скорого преображения этого заслуженного сооружения всё-таки ждать не стоит.
АиФ — Алтай: последние новости
Затор из пластиковых бутылок образовался на реке Барнаулке Эксперты назвали критиков Нагорного парка в Барнауле дилетантами Сколько стоит отдохнуть на Алтае
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей43
Украина создает школу детей для «уничтожения» России94
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына3
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение