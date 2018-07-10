Какова судьба Старого моста через Обь?

Скажите, что-то прояснилось в судьбе Старого моста через Обь ? А то ведь чем дальше, тем страшней…

В двадцатых числах июня Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск межрегионального территориального управления Росимущества обязать ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Алтай“ принять проезжую часть дороги коммунального моста через Обь в оперативное управление путём подписания акта приёма-передачи.

Напомним, на балансе Росимущества т. н. Старый мост в конце 2017 года тоже оказался по решению суда. Точнее, в результате длительной судебной тяжбы: прежнему его собственнику, мэрии Барнаула , с трудом удалось „избавиться“ от важной транспортной артерии, которая требует дорогостоящего капитального ремонта (см. »АиФ-Алтай» , № 17, «Где ремонт Старого моста?»). Пока в Росимуществе думали, на кого переложить содержание моста, «ёмкостью» 17-18 тысяч автомобилей в сутки, его состояние стало ещё более плачевным, вызвав громкое возмущение автомобилистов.

По мнению эксперта проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгении Гущиной, общественный резонанс помог ускорить определение собственника моста. «Фронтовики» обещают держать на контроле планирование его капремонта и его текущее содержание. Но скорого преображения этого заслуженного сооружения всё-таки ждать не стоит.