Под Рязанью завершились полковые учения ВДВ

РЯЗАНЬ , 14 июл — РИА Новости . Полковые учения десантников под Рязанью завершились этапом ведения оборонительного боя по воспрещению прорыва резервов противника, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Как отметили военном ведомстве, на этапе боевой стрельбы были задействованы более 500 человек. Стрельбы велись из двух самоходных артиллерийских дивизионов 2С-9 Нона, БМД-4М, ПЗРК «Игла» и гаубичной батареи Д-30.

В совместных полковых тактических учениях ВДВ и ВТА под Рязанью принимали участие более 2,5 тысяч военных и свыше 200 бронемашин. На время учений парашютный десантный полк усилили двумя дивизионами минометных установок 2С-9 «Нона», гаубичной батареей Д-30, зенитно-ракетной батареей «Стрела-10М».

Также в учениях принимал участие взвод радиоэлектронного контроля и расчеты беспилотников «Орлан-10» и "Элерон" . В качестве авиационной составляющей были привлечены самолеты Ан-124 «Руслан», Ан-22, Ил-76 и Ан-26.