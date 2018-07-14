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Под Рязанью завершились полковые учения ВДВ
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Под Рязанью завершились полковые учения ВДВ 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
РЯЗАНЬ, 14 июл — РИА Новости. Полковые учения десантников под Рязанью завершились этапом ведения оборонительного боя по воспрещению прорыва резервов противника, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Как отметили военном ведомстве, на этапе боевой стрельбы были задействованы более 500 человек. Стрельбы велись из двух самоходных артиллерийских дивизионов 2С-9 Нона, БМД-4М, ПЗРК «Игла» и гаубичной батареи Д-30.
В совместных полковых тактических учениях ВДВ и ВТА под Рязанью принимали участие более 2,5 тысяч военных и свыше 200 бронемашин. На время учений парашютный десантный полк усилили двумя дивизионами минометных установок 2С-9 «Нона», гаубичной батареей Д-30, зенитно-ракетной батареей «Стрела-10М».
Также в учениях принимал участие взвод радиоэлектронного контроля и расчеты беспилотников «Орлан-10» и "Элерон". В качестве авиационной составляющей были привлечены самолеты Ан-124 «Руслан», Ан-22, Ил-76 и Ан-26.
Учения проводились в течении пяти дней в период с 9 по 13 июля. Общее руководство маневрами осуществляет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
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