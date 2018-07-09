В Совфеде обвинили Лондон в гибели женщины из Эймсбери 

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев возложил ответственность за гибель англичанки из Эймсбери на британские власти. На своей странице в Facebook он также обвинил в смерти женщины всех, кто уклоняется от взаимодействия с Москвой и ОЗХО.
Сенатор подчеркнул, что политизированное расследование подгоняется под изначальную версию «хайли лайкли». Саму историю Косачев назвал дурно пахнущей.
Таким образом Константин Косачев прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона сообщившего о «новой атаке России».