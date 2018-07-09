Ещё
В Совфеде обвинили Лондон в гибели женщины из Эймсбери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде обвинили Лондон в гибели женщины из Эймсбери 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев возложил ответственность за гибель англичанки из Эймсбери на британские власти. На своей странице в Facebook он также обвинил в смерти женщины всех, кто уклоняется от взаимодействия с Москвой и ОЗХО.
Сенатор подчеркнул, что политизированное расследование подгоняется под изначальную версию «хайли лайкли». Саму историю Косачев назвал дурно пахнущей.
Таким образом Константин Косачев прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона сообщившего о «новой атаке России».
360tv.ru: последние новости
«Прическу нашел, а лицо – не может»: чем запомнился миру Борис Джонсон в мире политики Нахамил и монстром обозвал. Что сделали с охранником, который не пустил тансгендера в петербургский клуб? Авторы концепции развития Балашихи и Реутова пройдут обучение в школе Сколково
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу29
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова50
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»183
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги196
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение