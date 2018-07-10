Россия считает нелегитимным наделение ОЗХО атрибутивными функциями

ГААГА , 10 июля. / ТАСС /. Россия категорически не согласна с решением о наделении ОЗХО полномочиями по установлению ответственности за применение химоружия и считает его нелегитимным. Об этом заявил во вторник на 88-й сессии Исполнительного совета организации глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов

Мы категорически не согласны с этим решением, считаем его нелегитимным, — отметил он. — Именно поэтому мы вместе с еще 23 государствами проголосовали против его принятия [на специальной сессии Конференции государств-участников 26-27 июня]".