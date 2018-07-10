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Россия считает нелегитимным наделение ОЗХО атрибутивными функциями
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Россия считает нелегитимным наделение ОЗХО атрибутивными функциями 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ГААГА, 10 июля. /ТАСС/. Россия категорически не согласна с решением о наделении ОЗХО полномочиями по установлению ответственности за применение химоружия и считает его нелегитимным. Об этом заявил во вторник на 88-й сессии Исполнительного совета организации глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
Мы категорически не согласны с этим решением, считаем его нелегитимным, — отметил он. — Именно поэтому мы вместе с еще 23 государствами проголосовали против его принятия [на специальной сессии Конференции государств-участников 26-27 июня]".
"Россия никогда не признает никаких решений по превращению ОЗХО, сугубо технической организации, не входящей в систему ООН, в структуру по определению виновных в инцидентах с химоружием, — добавил Каламанов. — Наличие такого мандата подразумевает применение санкций к конкретному государству, что является исключительной прерогативой СБ ООН".
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