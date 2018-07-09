На вопросы «Красной звезды» ответил командующий Северного флота адмирал Николай Евменов 

В номере понедельника также сообщается о праздновании 100-летия создания системы ПВО Москвы
В номере понедельника публикуется интервью командующего Северного флота адмирала Николая Евменова, в котором он рассказывает об итогах сбор-похода кораблей Северного флота в Баренцевом море. В сбор-походе приняли участие 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО Ещё одной темой номера стали торжества в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» Вооружённых Сил РФ, где прошёл праздник, посвящённый вековому юбилею со дня образования системы противовоздушной обороны Москвы. И сегодня ПВО Москвы непробиваема. Воины противовоздушной обороны круглосуточно несут боевое дежурство, контролируют воздушную обстановку и пространство.
На страницах номера размещён отчёт о рабочей поездке первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова в Южный военный округ, где он проинспектировал строительство инфраструктурных объектов в Краснодарском крае, Республике Северная Осетия Алания и Дагестане.
Издание информирует об участии заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина принял в церемонии приведения к военной присяге выпускников военной кафедры МГИМО, успешно прошедших учебные сборы на базе Военного университета МО РФ.
Публикуется корреспонденция из Камчатского края об освоении отдельной бригадой морской пехоты Войск и Сил на Северо-Востоке новых бронетранспортёров-82А.
Постоянный корреспондент по Южному военному округу сообщает об уникальном автопробеге по отдалённым населённым пунктам Волгоградской области, в котором был задействован МКО — мобильный комплекс отбора граждан на военную службу по контракту. Это позволило провести разъяснительную работу среди желающих поступить на службу по контракту