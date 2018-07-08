Передислокация новейшей российской противоракеты: кадры с секретного объекта

ТРК «Звезда» публикует кадры передислокации новейшей противоракеты на одном из секретных объектов ПВО Москвы

Передислокация ракеты и другие работы проходят в рамках масштабных работ по улучшению боевых возможностей противовоздушной обороны столицы. Об этом в эфире программы «Военная приемка» сообщил командующий первой армией ПВО генерал-лейтенант Андрей Демин

«Сегодня система находится на этапе кардинальной реорганизации. При этом она продолжает нести дежурство», — сказал Демин.

Он также подчеркнул, что благодаря этим изменениям, радиолокационная станция «Дон-2Н» получит возможность видеть баллистические ракеты значительно дальше.

В настоящее время система «Дон-2Н» способна обнаружить и построить траекторию малых космических объектов диаметром до пяти сантиметров на расстоянии до 1000 километров.