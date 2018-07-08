В ВВС сделали ставку на новую сверхтяжелую ракету компании «Спейс-Экс»

Ракета «Фалькон Хеви» (Falcon Heavy) вот-вот отправится в путь, и сделает это весьма эффектно. Прошло всего несколько месяцев после ее удивительного дебюта, и об этой сверхтяжелой ракете компании «Спейс-Экс» (SpaceX) снова заговорили СМИ. Но на сей раз не из-за того, что на ней в космос полетел красный электромобиль «Тесла», а потому что ее громко хвалят военные из ВВС.

Полной неожиданностью стало то, что всего после одного полета ракеты ВВС объявили, что сертифицировали «Фалькон Хеви» для осуществления военных запусков и уже передали компании первый контракт на космический полет. Стоимость контракта — 130 миллионов долларов. Именно в такую сумму обойдется доставка на орбиту спутника космического командования ВВС, который полетит туда примерно в 2020 году.

«Спейс-Экс» далеко не единственная компания, надеявшаяся получить этот вожделенный контракт. Командование ВВС в своем пресс-релизе отметило, что заявок поступило несколько. Хотя совместное предприятие «Боинга» и «Локхид Мартин» «Юнайтед Лонч Альянс» (United Launch Alliance) в пресс-релизе не упоминается, военные дали понять, что дебютант «Спейс-Экс» «Фалькон Хеви» победил испытанную ракету «Дельта IV». Это единственная кроме «Фалькона» ракета, получившая сертификат от ВВС.

«"Спейс-Экс" имеет честь объявить о том, что Военно-воздушные силы отобрали «Фалькон Хеви» для вывода на орбиту своего спутника, — заявила на прошлой неделе президент и исполнительный директор компании Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell). — От имени всех наших сотрудников я хочу поблагодарить ВВС за сертификацию «Фалькон Хеви», за то, что они поручили нам выполнение столь важной миссии, а также за их доверие к нашей компании и уверенность в нас».

Но «Спейс-Экс» далеко не всегда пользовалась полным доверием ВВС. В 2015 году эта авиакосмическая компания обратилась к военным с просьбой дать фирмам-организаторам многоразовых пусков возможность бороться за выгодные военные подряды, на которые до того времени у «Юнайтед Лонч Альянс» была монополия.

Со временем ВВС открыли тендер, в котором могла участвовать любая фирма, удовлетворяющая сертификационным требованиям военных. В настоящее время им отвечают только «Спейс-Экс» и «Юнайтед Лонч Альянс». Обычно претендент должен осуществить как минимум три успешных полета на одной ракете-носителе. В 2015 году была утверждена ракета «Фалькон 9». Но с «Фалькон Хеви» все получилось иначе.

Уже после первого полета в ВВС решили, что тяжелая ракета-носитель заслужила их печать одобрения. Но чтобы сохранить контракт, ей все равно придется слетать как минимум три раза до даты запуска спутника в 2020 году.

По этой причине «Фалькон Хеви», которая по сути дела представляет собой три связанных вместе ракеты «Фалькон 9», стала новым мощным оружием в арсенале «Спейс-Экс». Согласно информации этой компании, «Фалькон Хеви» может доставить на низкую околоземную орбиту 63 800 килограммов полезного груза, а на переходную геостационарную орбиту 26 700 килограммов. Для сравнения: «Юнайтед Лонч Альянс» заявляет, что его ракета «Дельта IV» может доставить на низкую околоземную орбиту 28 300 килограммов груза, а на переходную геостационарную орбиту 13 800 килограммов.

Здесь есть еще один привлекательный момент: более низкая цена. 130 миллионов долларов на доставку спутника — это примерно в 2-3 раза меньше стоимости полета «Дельта IV», который, по словам генерального директора «Юнайтед Лонч Альянс» Тори Бруно (Tory Bruno), обойдется примерно в 350 миллионов.

«Спейс-Экс» также получит немалые деньги от штата Флорида. Речь идет о 14,5 миллиона долларов, которые заплатит агентство «Спейс Флорида», занимающееся экономическим развитием авиакосмической отрасли штата. На эти деньги можно будет осуществить запланированное расширение компании, в том числе, построить новый ракетный ангар, центр управления пуском и посадкой, а также ракетный музей, где будут показывать старые ракеты-носители.

Создание новой промышленной зоны площадью 45 тысяч квадратных метров даст компании возможность хранить и ремонтировать большое количество ракет «Фалькон» и носовых обтекателей неподалеку от стартовой площадки, что расширит возможности их повторного применения. В настоящее время «Спейс-Экс» имеет две стартовых площадки, центр управления пуском в маленьком офисном здании рядом с базой ВВС и несколько объектов в порту, куда возвращаются телеуправляемые суда с вернувшимися из полета ракетами. В ангаре, примыкающем к стартовой площадке 39А, можно хранить всего три ракеты-носителя.

Однако компания надеется, что в будущем она сможет создать 50 разгонных блоков первой ступени. Если это случится, ей понадобится больше места для обслуживания и ремонта ракет и прочих компонентов многоразового использования.

«Спейс-Экс» также понадобятся площадки для спутниковой группировки «Старлинк» (Starlink). На сегодня компания запустила всего два спутника, намереваясь со временем довести их численность до нескольких тысяч. Два экспериментальных спутника с широким диапазоном частот под названием «Тин Тин А» и «Тин Тин Б» были запущены в феврале, и компания намеревается уже к 2020-2021 году запустить 800 таких спутников.

Но пока не стоит мечтать о прогулках по новому ракетному музею «Спейс-Экс» под открытым небом. Чтобы увеличить размеры своих площадей, компании надо получить экологическое заключение. Но поскольку «Спейс-Экс» ждут новые военные подряды, такие заключения не за горами.