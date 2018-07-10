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В НАТО рассказали, сколько могут дополнительно вложить в оборону союзники
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В НАТО рассказали, сколько могут дополнительно вложить в оборону союзники 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Европейские союзники НАТО вместе с Канадой могут дополнительно инвестировать в оборону в период до 2024 года порядка 266 миллиардов долларов, сообщил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я хотел бы поблагодарить все страны за усилия, которые они прилагают, и я хотел бы поблагодарить президента (США Дональда) Трампа за его лидерство в вопросе оборонных расходов, это оказывает влияние. В прошлом году по инициативе президента мы договорились о разработке национальных планов по повышению расходов на оборону, и на основе этих планов мы рассчитываем, что европейские союзники и Канада дополнительно вложат 266 миллиардов долларов в период до 2024 года", — сообщил Столтенберг.
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