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В Госдуме ответили на заявление США о желании России «переманить» Турцию
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В Госдуме ответили на заявление США о желании России «переманить» Турцию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью RT прокомментировал слова постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, заявившего о том, что Москва стремится дестабилизировать альянс и «развернуть» Турцию в свою сторону.
По словам парламентария, Россия взаимодействует с различными государствами «на добровольной основе, учитывая национальные интересы всех стран». При этом Москва не пытается «разрушить чьи-то союзы» и привлечь кого-то на свою сторону путем принуждения, подчеркнул Швыткин.
"Действия США по эскалации напряженности в отношении нашей страны и выстраивание неравноправного взаимодействия со своими союзниками вынуждают страны блока НАТО по-другому смотреть как на Россию, международную обстановку, так и на взаимоотношения с американцами", — заметил он.
Он также добавил, что Вашингтон в прямом смысле слова принуждает своих партнеров закупать вооружение, уступающее российским аналогам и лоббирует американский военно-промышленный комплекс. Такие действия настораживают союзников США, считает Швыткин.
Ранее американский постпред при НАТО заявила о том, что Россия «пытается развернуть» Турцию и других союзников альянса в свою сторону. По словам Кэй Бэйли Хатчисон, таким образом Москва хочет «дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз, каким является НАТО».
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