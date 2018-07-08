В Госдуме ответили на заявление США о желании России «переманить» Турцию

По словам парламентария, Россия взаимодействует с различными государствами «на добровольной основе, учитывая национальные интересы всех стран». При этом Москва не пытается «разрушить чьи-то союзы» и привлечь кого-то на свою сторону путем принуждения, подчеркнул Швыткин.

"Действия США по эскалации напряженности в отношении нашей страны и выстраивание неравноправного взаимодействия со своими союзниками вынуждают страны блока НАТО по-другому смотреть как на Россию, международную обстановку, так и на взаимоотношения с американцами", — заметил он.

Он также добавил, что Вашингтон в прямом смысле слова принуждает своих партнеров закупать вооружение, уступающее российским аналогам и лоббирует американский военно-промышленный комплекс. Такие действия настораживают союзников США, считает Швыткин.

Ранее американский постпред при НАТО заявила о том, что Россия «пытается развернуть» Турцию и других союзников альянса в свою сторону. По словам Кэй Бэйли Хатчисон, таким образом Москва хочет «дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз, каким является НАТО».