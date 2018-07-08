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В Минобороны РФ прокомментировали уничтожение Израилем ЗРПК «Панцирь»
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В Минобороны РФ прокомментировали уничтожение Израилем ЗРПК «Панцирь» 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Командующий первой армией ПВО Андрей Демин прокомментировал инцидент с уничтоженным в Сирии ЗРК «Панцирь».
Командующий первой армией ПВО генерал-лейтенант Андрей Демин в эфире программы «Военная приемка» прокомментировал инцидент с уничтоженным в Сирии ЗРПК «Панцирь».
«Профессионально никакой, кроме человеческой трагедии здесь нет (если кто-то погиб при этом обстреле). Потому что «Панцирь» не находился на боевой позиции, не был развернут, не вращались его антенны, он не выполнял боевую задачу», — сказал Демин.
Военачальник также подчеркнул, что к характеристикам «Панциря» этот инцидент не имеет никакого отношения.
«Фактически он [ЗРПК «Панцирь» — прим. ред] был просто расстрелян, находясь на марше или на стоянке. Поэтому к характеристикам этого комплекса это не имеет никакого отношения», — подчеркнул Демин.
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