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В Германии раскритиковали посла США за тайные переговоры
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В Германии раскритиковали посла США за тайные переговоры 

Газета.Ru 56 минут назад
Глава Социал-демократической партии ФРГ Андреа Налес раскритиковала американского посла в Германии Ричарда Гренелла в связи с тем, что он обсуждал с немецкими производителями импортные пошлины. Об этом она сказала в интервью газете Die Welt am Sonntag.
Как отмечается, тайная встреча Гренелла с руководителями автомобильных концернов Daimler, BMW и Volkswagen состоялась в посольстве США в Берлине. Во время встречи Гренелл заявил, что ему поручено найти решение в споре между США, ФРГ и Брюсселем по поводу пошлин на автомобили.
"Для меня это новость, что послы ведут переговоры по таким вопросам", — сказала Налес.
Она добавила, что такие вопросы американское правительство должно обсуждать с министром торговли в Вашингтоне и федеральным министром экономики Германии.
"Мы не банановая республика!", — подчеркнула Налес.
Ранее сообщалось, что власти США готовы отказаться от планов ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС.
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