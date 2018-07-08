В Германии раскритиковали посла США за тайные переговоры

Как отмечается, тайная встреча Гренелла с руководителями автомобильных концернов Daimler, BMW и Volkswagen состоялась в посольстве США в Берлине. Во время встречи Гренелл заявил, что ему поручено найти решение в споре между США, ФРГ и Брюсселем по поводу пошлин на автомобили.

"Для меня это новость, что послы ведут переговоры по таким вопросам", — сказала Налес.

Она добавила, что такие вопросы американское правительство должно обсуждать с министром торговли в Вашингтоне и федеральным министром экономики Германии.

"Мы не банановая республика!", — подчеркнула Налес.