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В Госдуме прокомментировали заявление сенатора США о неэффективности санкций против России
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В Госдуме прокомментировали заявление сенатора США о неэффективности санкций против России 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление посетившего Россию американского сенатора Рона Джонсона, по словам которого, санкции США в отношении Москвы не работают, передает RT.
"Американцы действительно думали, что санкции будут иметь уничтожающий характер… Очевидно, они ждали ухудшения нашего экономического и, соответственно, политического положения. Но этого не происходит, страна развивается. При том всё громче звучат заявления политиков в разных странах о вреде данных санкций.
На фоне успехов, связанных с мундиалем, миллионы людей побывали в России и увидели, что у нас всё замечательно… Поэтому, наверное, слышатся голоса и в США, что взаимодействовать с Россией необходимо, поскольку невозможно решить некоторые вопросы в мире без её участия", — отметил парламентарий.
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