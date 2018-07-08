«Сбормобиль» соберет у петрозаводчан пластик, макулатуру и банки

Участники акции могут принести продукты для бездомных животных.

15 июля в столице Карелити пройдет очередная акция «Сбормобиль». Петрозаводчане смогут сдать макулатуру, пластиковые бутылки, ведра и канистры, упаковки PurePak, алюминиевые банки, пластиковые крышечки от бутылок, стеклотару. Для этого по городу будет курсировать грузовая «Газель» акции.

Также участники акции могут принести продукты для бездомных животных — рис, гречу, сухие и влажные корма. Организаторы напоминают, что в этот рейс не принимаются батарейки, ртутные лампы и градусники.

График«Сбормобиля»:

Зарека — ул. Луначарского, 33, у магазина «Магнит» — с 9.30 до 9.40 Ключевая — ул. Кемская, 3, у магазина Spar — с 9.50 до 10.00 Ключевая — возле ТЦ «Десяточка» (у поста МВД ) — с 10.05 до 10.15 Ключевая — ул. Антонова, 16, парковка ниже дома — с 10.20 до 10.30 Кукковка — ул. Белинского, остановка маршрутки №25 — с 10.40 до 10.45 Кукковка — ул. Ровио, 3, парковка у «V-маркета» — с 10.50 до 11.00 Зарека — ул. Правды, 38-б, парковка у «Лотос-центра» — с 11.05 до 11.15 Кукковка — ул. Ровио, 13, у детской поликлиники, напротив «Магнита» — с 12.30 до 12.45 Центр — ул. Красноармейская, 25, ТЦ «Кей», парковка — с 12.50 по 13.00 Голиковка — ул. Мерецкова, 11, парковка у ТРЦ «Тетрис» — с 13.05 до 13.20 Центр — угол Красной и Дзержинского, у ТРЦ «Макси» — с 13.25 до 13.35 Октябрьский — ул. Ленинградская, 13, «Лента», нижняя стоянка — с 13.40 до 13.50 Сулажгора — ул. Сулажгорская, 61, парковка у «Магнита» — с 14.55 до 15.00 Пятый поселок — ул. Боровая, 11, у магазина «Боровичок» — с 15.05 до 15.10 Октябрьский — ул. Московская, 12-в, парковка у налоговой — с 15.20 до 15.30 Октябрьский — ул. Мелентьевой, 50-а, парковка у магазина ЭТМ — 15.35-15.45 (первое воскресенье месяца) Соломенное — ул. Труда, 6, парковка «Магнита» — с 15.55 до 16.05 (третье воскресенье месяца) Октябрьский — ул. Зайцева,14, у «Пятерочки» — с 15.55 до 16.05 Перевалка — ул. Чапаева, 45, парковка у ТЦ «Весна» — с 17.20 до 17.35 Древлянка — Университетский городок, у «Пятерочки» — с 17.40 до 17.45 Древлянка — ул. Древлянка, 18, парковка у «Находки» — с 17.50 до 18.00 «Древянка-8» — парковка у магазина Spar — с 18.05 до 18.15 «Скандинавия» — парковка у «Магнита» — c 18.20 до 18.30 Древлянка — б. Интернационалистов, 25, парковка ТЦ «Весна» — с 18.35 до 18.50.

Также вторсырье можно привозить самостоятельно на базу ЮВИ-ПТЗ с понедельника по субботу, с 9-18 — по адресу: Петрозаводск, Шуйское шоссе, 12-в, телефон: 8-800-234-0751 и сказать, что оно в пользу приюта.