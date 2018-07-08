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«Сбормобиль» соберет у петрозаводчан пластик, макулатуру и банки
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«Сбормобиль» соберет у петрозаводчан пластик, макулатуру и банки 

Карельские вести 9 часов назад
Фото: Карельские вести
Участники акции могут принести продукты для бездомных животных.
15 июля в столице Карелити пройдет очередная акция «Сбормобиль». Петрозаводчане смогут сдать макулатуру, пластиковые бутылки, ведра и канистры, упаковки PurePak, алюминиевые банки, пластиковые крышечки от бутылок, стеклотару. Для этого по городу будет курсировать грузовая «Газель» акции.
Также участники акции могут принести продукты для бездомных животных — рис, гречу, сухие и влажные корма. Организаторы напоминают, что в этот рейс не принимаются батарейки, ртутные лампы и градусники.
График«Сбормобиля»:
Зарека — ул. Луначарского, 33, у магазина «Магнит» — с 9.30 до 9.40  Ключевая — ул. Кемская, 3, у магазина Spar — с 9.50 до 10.00  Ключевая — возле ТЦ «Десяточка» (у поста МВД) — с 10.05 до 10.15  Ключевая — ул. Антонова, 16, парковка ниже дома — с 10.20 до 10.30  Кукковка — ул. Белинского, остановка маршрутки №25 — с 10.40 до 10.45  Кукковка — ул. Ровио, 3, парковка у «V-маркета» — с 10.50 до 11.00  Зарека — ул. Правды, 38-б, парковка у «Лотос-центра» — с 11.05 до 11.15  Кукковка — ул. Ровио, 13, у детской поликлиники, напротив «Магнита» — с 12.30 до 12.45  Центр — ул. Красноармейская, 25, ТЦ «Кей», парковка — с 12.50 по 13.00  Голиковка — ул. Мерецкова, 11, парковка у ТРЦ «Тетрис» — с 13.05 до 13.20  Центр — угол Красной и Дзержинского, у ТРЦ «Макси» — с 13.25 до 13.35  Октябрьский — ул. Ленинградская, 13, «Лента», нижняя стоянка — с 13.40 до 13.50  Сулажгора — ул. Сулажгорская, 61, парковка у «Магнита» — с 14.55 до 15.00  Пятый поселок — ул. Боровая, 11, у магазина «Боровичок» — с 15.05 до 15.10  Октябрьский — ул. Московская, 12-в, парковка у налоговой — с 15.20 до 15.30  Октябрьский — ул. Мелентьевой, 50-а, парковка у магазина ЭТМ — 15.35-15.45  (первое воскресенье месяца) Соломенное — ул. Труда, 6, парковка «Магнита» — с 15.55 до 16.05  (третье воскресенье месяца) Октябрьский — ул. Зайцева,14, у «Пятерочки» — с 15.55 до 16.05  Перевалка — ул. Чапаева, 45, парковка у ТЦ «Весна» — с 17.20 до 17.35  Древлянка — Университетский городок, у «Пятерочки» — с 17.40 до 17.45  Древлянка — ул. Древлянка, 18, парковка у «Находки» — с 17.50 до 18.00  «Древянка-8» — парковка у магазина Spar — с 18.05 до 18.15  «Скандинавия» — парковка у «Магнита» — c 18.20 до 18.30  Древлянка — б. Интернационалистов, 25, парковка ТЦ «Весна» — с 18.35 до 18.50.
Также вторсырье можно привозить самостоятельно на базу ЮВИ-ПТЗ с понедельника по субботу, с 9-18 — по адресу: Петрозаводск, Шуйское шоссе, 12-в, телефон: 8-800-234-0751 и сказать, что оно в пользу приюта.
По материалам: ptzgovorit.ru
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