В Якутске открылись первые Международные интеллектуальные игры

ЯКУТСК , 9 июл — РИА Новости . В спорткомплексе «Триумф» столицы Якутии в понедельник состоялась торжественная церемония открытия первых Международных интеллектуальных игр (МИИ), собравших лучшие школьные команды из России и зарубежных стран.

Зрелищная церемония открытия с участием этно-групп и хореографических коллективов представила национальный колорит Якутии и завершилась массовым флешмобом. Участниками конкурсных и внеконкурсных мероприятий МИИ стали более 700 ребят, из них — 169 детей из 17 зарубежных стран, 97 — из 17 регионов Российской Федерации.

"Сегодня мир стремительно меняется: наступающая цифровая эпоха стирает все границы и все расстояния. Каким будет этот новый мир, зависит от вас, друзья. Вне всякого сомненья, вы будущая интеллектуальная элита планеты и нашей России, которая стремится занять в мире место, подобающее великой научной и технологической державе", — отметил в видеобращении к участникам Игр врио главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

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