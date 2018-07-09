В Конгрессе заинтересовались гибелью российских приемных детей в США

По словам политика, на встрече парламентариев из России и США в Берлине обсуждался вопрос усыновления российских детей американскими семьями, передает РИА «Новости»

Так, по данным российской стороны, в США находятся 61 тыс. детей, усыновленных из России, сообщил Кинг.

«Среди них 22 ребенка, предположительно, были убиты. У них были фотографии и данные об этих детях, а у нас нет такой информации. (…) Я намерен вернуться и выяснить, кто были эти дети. Я уверен, что российская делегация предоставит мне эти файлы», — заявил конгрессмен, пообещав расследовать эти дела.

В то же время он выразил мнение, что «это скорее были несчастные случаи, чем проявления жестокости», однако подчеркнул, что жизни детей «дороги всем» — и русской, и американской стороне.

Напомним, в связи с участившимися фактами происшествий с усыновленными американцами российскими детьми 28 декабря 2012 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Этот документ называют «законом Димы Яковлева» в память о двухлетнем российском мальчике, погибшем после того, как приемный отец-американец запер его на солнцепеке в автомобиле, а также в память обо всех маленьких россиянах, погибших и пострадавших от рук приемных родителей в США.