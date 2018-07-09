Система ПВО-ПРО Москвы способна отразить любое нападение

Об этом на праздновании 100-летия образованию системы ПВО столицы, которое прошло в парке «Патриот» в Подмосковье, заявил командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

Система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы и Центрального промышленного района является уникальной по своим характеристикам и способна отразить любые средства нападения противника. Об этом на праздновании 100-летия образованию системы ПВО столицы, которое прошло в парке «Патриот» в Подмосковье, заявил командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

«Система ПВО-ПРО Москвы и Центрального промышленного района способна в автоматическом режиме обеспечивать предупреждение о ракетном нападении, своевременно обнаруживать все средства противника и самое важное –— обеспечить с необходимой эффективностью поражение всего класса целей от крылатых ракет до баллистических целей», –— подчеркнул Виктор Гуменный.

По его словам, 1-я армия ПВО-ПРО особого назначения прикрывает Москву и высшие звенья управления нашего государства. Все перспективные образцы вооружения и военной техники попадают на апробацию в эту армию, в первую очередь.

Виктор Гуменный отметил, что военные поддерживают тесную взаимосвязь с промышленностью и уже на предприятиях обучаются обращаться с новой техникой. На полигонах техника обстреливается, и только после этого идет на боевое дежурство.

В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей зенитной ракетной системой С-400 «Триумф».

Праздничные мероприятия, приуроченные к столетию со дня образования системы противовоздушной обороны Москвы, прошли 7 июля в подмосковном парке «Патриот».

Гостям праздника показали современную технику ПВО, отвечающую за противовоздушную оборону Москвы –— зенитные ракетные системы С-400, пушечные комплексы «Панцирь-С», радиолокационные станции радиотехнических войск «Небо-М», «Каста 2-2», «Подлет».