Ли Кэцян: Итоги сотрудничества между Китаем и странами ЦВЕ превосходят все ожидания

София, 7 июля / Синьхуа / — Итоги сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы /ЦВЕ/ за последние шесть лет превосходят все ожидания. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в субботу в Национальном дворце культуры в столице Болгарии Софии во время встречи с руководителями стран ЦВЕ и на церемонии открытия торгово-экономического форума, на которой они совместно присутствовали.

Он подчеркнул, что на протяжении шести лет сотрудничества Китай и страны ЦВЕ придерживались концепции открытости и взаимодействия, равноправия и консультаций, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша.

По его словам, за это время товарооборот между Китаем и 16 странами ЦВЕ ежегодно рос в среднем на 6,5 проц., увеличившись с 40 млрд до почти 70 млрд долларов США, а их доля в китайско-европейской торговле повысилась с 9,3 проц. до 11 проц. Стабильно росли двусторонние инвестиции: совокупные китайские инвестиции в страны ЦВЕ достигли 10 млрд долларов США, а инвестиции 16 стран ЦВЕ в Китай превысили 1,4 млрд долларов США. Последовательно развивалась инфраструктурная взаимосвязанность: между Китаем и Европой курсируют почти 9 тыс. грузовых экспрессов /экспрессы СR/. Количество китайских граждан, посетивших страны ЦВЕ, увеличилось в шесть раз, обмен студентами приближается к 10 тыс. человек, а количество туристов ежегодно превышает миллион человеко-раз. Премьер Госсовета КНР подчеркнул, что в сотрудничестве между Китаем и странами ЦВЕ были достигнуты взаимная выгода и обоюдный выигрыш, что содействовало их общему развитию.