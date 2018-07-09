Велосипедист погиб в ДТП на выезде из Сосновки в Новокузнецке

Велосипедиста из Новокузнецка сбили на выезде из Сосновки, сообщает «Инфореактор».

В Новокузнецке в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист. Авария произошла на выезде из Сосновки в Новокузнецке.

По предварительным данным, ДТП произошло около 17:30. На месте происшествия были легковой автомобиль и автобус. О том, кто именно виноват в гибели велосипедиста, остается неизвестным.

Как рассказали очевидцы, на месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Голова велосипедиста была накрыта белой простыней.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.