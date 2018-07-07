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В России хотят увеличить объем рекламы на телевидении
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В России хотят увеличить объем рекламы на телевидении 

Свободная пресса 7 июля 2018
Фото: Амител
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому количество рекламных роликов на телевидении значительно возрастет. Парламентарии Антон Горелкин и Марина Мукабенова предлагают установить лимит для рекламы в 20% от часовой программы. В настоящее же время этот лимит равен 15%. То есть, если сейчас за час вещания на рекламные ролики приходится 9 минут, то после принятия проекта их время увеличится до 12 минут.
Если же канал работает в круглосуточном формате, то реклама не должна превышать 216 минут в сутки. Авторы законопроекта считают, что их предложение поможет эффективно распределять объем разрешенного времени в течение суток, пишет «Экономика сегодня».
Кстати, депутаты предлагают изменить нынешний подход к размещению рекламы в детских и образовательных программах. В настоящее время блоки не могут прерывать их, а их продолжительность связывается с самими программами.
Сообщается, что глава профильного комитета Думы уже заявил, что поддержит эту инициативу.
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