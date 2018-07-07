В России хотят увеличить объем рекламы на телевидении

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому количество рекламных роликов на телевидении значительно возрастет. Парламентарии Антон Горелкин Марина Мукабенова предлагают установить лимит для рекламы в 20% от часовой программы. В настоящее же время этот лимит равен 15%. То есть, если сейчас за час вещания на рекламные ролики приходится 9 минут, то после принятия проекта их время увеличится до 12 минут.

Если же канал работает в круглосуточном формате, то реклама не должна превышать 216 минут в сутки. Авторы законопроекта считают, что их предложение поможет эффективно распределять объем разрешенного времени в течение суток, пишет «Экономика сегодня».

Кстати, депутаты предлагают изменить нынешний подход к размещению рекламы в детских и образовательных программах. В настоящее время блоки не могут прерывать их, а их продолжительность связывается с самими программами.

Сообщается, что глава профильного комитета Думы уже заявил, что поддержит эту инициативу.