JP Morgan: торговая война может затянуться надолго 

Фото: Philippe Wojazer/EPA Москва, 6 июля — «Вести. Экономика». Обострение торговых отношений между США, Канадой, Китаем, Мексикой, ЕС и другими странами может затянуться на многие годы и привести к спаду в мировой экономике. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил главный стратег по глобальным рынкам J. P. Morgan Asset Management Дэвид Келли. Он отметил, что лидеры других стран не будут идти на уступки американским властям и ухудшение торговых отношений может продлиться в 2019 и 2020 гг. «Торговая война — это серьезная проблема. Многие думают, что в какой-то момент другая сторона „моргнет“ и предложит какие-то уступки. А что если этого не произойдет? Импортные пошлины будут иметь негативный эффект как для США, так и для других стран. Обострение торговых отношений и резкая риторика уже являются негативным фактором для рынков. В краткосрочной перспективе экономика США будет продолжит расти, но меня беспокоит эта ситуация с пошлинами в долгосрочном плане. Я думаю, рынки только начинают готовиться к затяжному торговому противостоянию и учитывать потенциально малоприятные последствия. Потому что именно так развиваются войны. Генералы всегда говорят, что войска очень скоро вернутся домой, но в реальности конфликты всегда затягиваются. Это противостояние может продлиться в следующем году, и в последующие годы. Проблема заключается в том, что данная ситуация уже приобрела политическую окраску. Новый президент Мексики, [премьер-министр Канады] Джастин Трюдо или Си Цзиньпин не хотят показывать, что они готовы идти США на уступки. С политической точки зрения они не могут позволить себе выглядеть слабыми. Это не просто какая-то финансовая сделка. В ответ на пошлины со стороны США эти страны будут применять зеркальные меры и в конечном счете это приведет к замедлению мировой экономики».