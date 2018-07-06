Эксперт прокомментировал введение Россией ответных пошлин на американские товары

«Власти США только начинают раскручивать механизм взвинчивания импортных пошлин на продукцию из разных стран. В отношении России Вашингтон преследует цель снизить экспортные возможности тех отечественных отраслей, которые успешно конкурируют на мировом рынке», — заявил Гинько.

Как отметил эксперт, нужно продвигаться по пути выстраивания многополярного мира не только в политике, но и в экономике, что требует работы со странами, в том числе в Африке и Азии, которые больше всех страдают от торгового противостояния, которое затевает Вашингтон.

Ранее сообщалось, что Россия ввела компенсирующие меры в связи с применением Соединёнными Штатами дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий.