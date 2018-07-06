Эксперты оценили введение Россией ответных пошлин на американские товары 

Руководитель сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил введение Россией ответных пошлин на американские товары.
«Сейчас в мировой экономике формируются новые альянсы, которые прежде были немыслимы. Как следствие, возникает возможность создания единого фронта европейских стран и Китая, и эта связка уже действует в рамках ВТО», — заявил он.
Холодков назвал решение России очень обоснованным и своевременным.
Со своей стороны, политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН отметил, что Россия в такой ситуации не должна оставаться в стороне.
«Протекционизм снова становится важнейшим принципом новой мировой торговли», — считает он.
Ранее сообщалось, что речь идёт о введении дополнительных пошлин в размере от 25% до 40% на ряд товаров из США, аналоги которых производятся на территории России.