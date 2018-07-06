Эксперты оценили введение Россией ответных пошлин на американские товары

«Протекционизм снова становится важнейшим принципом новой мировой торговли», — считает он.

Холодков назвал решение России очень обоснованным и своевременным.

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