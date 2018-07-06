ООН получила от оппозиции список в сирийский конституционный комитет

"Все, что я могу сейчас сказать, это то, что мы получили этот список Сирийского конституционного комитета и изучаем его в настоящее время", — сказал Хак.

В четверг пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой сообщил, что СКП представил спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре согласованный с Турцией список из 50 кандидатов от оппозиции в конституционную комиссию. Ранее такой же список был представлен правительством Сирии.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>