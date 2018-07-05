Китай заявил о «психологическом терроре» со стороны США

Угрозы Вашингтона ввести повышенные пошлины в отношении Китая и других торговых партнеров являются «психологическим террором», который ударит по глобальным производственным цепочкам, заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

США открывают огонь по всему миру, также как и по самим себе», — добавил Гао Фэн, передает РИА «Новости»

Он подчеркнул, что его страна «не опустит голову перед угрозами и шантажом, также будет непоколебима его решительность по защите свободной торговли и международного механизма международной торговли».

«Китай будет сообща со всем мировым сообществом решительно противостоять отсталому, вышедшему из моды, малоэффективному протекционизму и политике односторонних действий, будет прилагать максимум усилий для защиты стабильности и устойчивости международной торговой среды», — подчеркнул Гао Фэн.