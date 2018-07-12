Захарова назвала ангажированным и вызывающим вопросы доклад миссии ОЗХО по сирийской Думе

"Даже при первом прочтении заметна явная ангажированность этого документа, который вызывает целый ряд вопросов", — сказала она.

Великобритании и Как указала Захарова, доклад не содержит объяснений того, почему эксперты ОЗХО не смогли в течение первых 10 дней после инцидента выехать в Думу, несмотря на предоставленные российскими и сирийскими военными гарантии безопасности. Она добавила, что в документе не изучена связь инцидента с ударом США Франции по Сирии в ночь на 14 апреля, проигнорировано обнаруженное российскими военными оборудование боевиков для производства химических отравляющих веществ. «Мы квалифицируем это как очередное проявление двойных стандартов этой структуры», — добавила она.

Захарова задалась вопросом, почему миссия ОЗХО изучила только около трети из отобранных в Думе проб. При этом, указала она, следы хлора найдены в жилых домах, в то время как организация «Белые каски», сообщившая о химатаке, утверждала, что баллоны с газом сбрасывались с воздуха. «Это простейшие вопросы, которые возникают даже не у специалистов, которые видят эти материалы», — констатировала представитель МИД РФ.

14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно— исследовательский центр в Дамаске , штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады.