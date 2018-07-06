Левин прокомментировал законопроект об увеличении лимита рекламы на ТВ

С учетом жестких ограничений на рекламу определенных видов продукции законопроект об увеличении лимита рекламного времени в телепрограммах позволит телеканалам обеспечивать себе стабильное финансирование. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

Ранее замглавы Комитета по информполитике Марина Мукабенова и член указанного Комитета Антон Горелкин внесли в Госдуму проект, предусматривающий увеличение предельной продолжительности рекламы в часовой телепрограмме с 15% до 20%, а также запрещающий показывать во время детских передач рекламу товаров, не предназначенных для детей.

«С учетом общего снижения в последние несколько лет объемов рекламы на телевидении и наличия целого ряда жестких ограничений на рекламирование определенных видов продукции предлагаемый законопроект позволит телеканалам более эффективно привлекать рекламодателей и обеспечивать стабильность своего финансирования», — приводит слова Левина его пресс-служба.

Он указал, что поправки, которые касаются рекламы в детских передачах, ориентированы на то, чтобы телеканалы были заинтересованы в производстве и трансляции ориентированного на детскую аудиторию контента.

«Важно отметить, что при этом вводится запрет на рекламу в таких передачах товаров, не предназначенных для детей. Наибольший эффект от этой инициативы испытают региональные и тематические детские телеканалы, что позволит сохранить разнообразие российского медиа-ландшафта», — подчеркнул парламентарий.