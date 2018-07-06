Внешняя политика при новой системе

Хотя гражданская война в Сирии завершается в пользу Асада за исключением районов Идлиба, Деръа, Кунейтры, где силы оппозиции оказывают сопротивление, пространство Сирии, похоже, способно стать ареной другой напряженности, в центре которой будет находиться Иран . Учитывая, что Сирия подвергается переделу между Россией (юго-запад и запад) и США (северо-восток и восток) посредством создания баз на территории страны, и тема Ирана становится все горячее, устранение нынешней разобщенности между Турцией и США в Сирии по мере добавления новых событий и соотношений кажется весьма сомнительным.

Наряду с тем, что соглашение, достигнутое с США по поводу Манбиджа, относительно смягчило спор и напряженность вокруг Партии «Демократический союз» (PYD), в дальнейшем, когда на повестке дня возникнут возможные ходы в отношении Ирана посредством Сирии, эта напряженность может повыситься и перекочевать в другое русло в контексте растущей потребности Пентагона в PYD на востоке от Евфрата, и этот риск может сохранять важное место в отношениях Анкары и Вашингтона.

Тот факт, что Турция вопреки заявлению США о необходимости прекращения импорта иранской нефти начиная с 4 ноября в страны, которые покупают нефть у Ирана, не может повиноваться данному решению (Турция обеспечивает за счет Ирана 27% своего импорта сырой нефти), способен стать особым чувствительным пунктом повестки дня, ожидающим отношения Анкары и Вашингтона. Так, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын (İbrahim Kalın), отметив в заявлении 28 июня: «Турция не будет брать на себя обязательства, которые нарушат ее отношения с Ираном, и в покупке С-400 пути назад не будет», — очертил с точки зрения Турции рамки проводимых по этим вопросам контактов.

Двумя главными темами, которые будут определять отношения Вашингтона и Анкары в предстоящий период, судя по всему, станут продолжающаяся поддержка PYD со стороны США на востоке от Евфрата и покупка систем С-400. США, опираясь на беспокойство, испытываемое на Западе из-за сближения Турции с Россией, и желая усилить противостояние, вполне вероятно, могут быть нацелены на углубление кризиса вокруг С-400 и создание трещины между Анкарой и Кремлем.

В результате, несмотря на то, что теплые фразы, прозвучавшие в ходе поздравления Трампом Эрдогана с переизбранием, и желание встретиться на саммите НАТО Брюсселе выглядят как смягчение, происходящее от взаимной зависимости в отношениях двух стран, и отражение американского прагматизма, более решающее значение в ближайшем будущем будут иметь подходы и позиция Пентагона, Госдепартамента Конгресса США по имеющимся чувствительным вопросам.

Введение тарифов, называемое «торговой войной», начатой США прежде всего против Китая и стран ЕС , хотя и кажется событием глобальной величины, охватывает в том числе Турцию и поэтому видится событием, которое может создать косвенные или прямые эффекты в экономике. Этот новый период, в отношении которого экономисты озвучивают ожидания о возможном начале рецессии по всему миру, пусть и не связан непосредственно с внешней политикой, но на дипломатов, экономических чиновников и предпринимателей он возлагает новые задачи с точки зрения дальнейших мер и инициатив.