Генсовет «Единой России» согласовал кандидатов на должность губернатора ЯНАО

Сегодня, 9 июля, Ямало-Ненецкое региональное отделение партии «Единая Россия» внесло предложение по трем кандидатурам на должность губернатора автономного округа на рассмотрение Генерального совета партии. Решением Генсовета кандидатуры были согласованы.

Кандидатами от партии стали врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, главный врач Новоуренгойской центральной городской больницы Ирина Груздева и заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев.

Отметим, в соответствии с законодательством глава Арктического региона избирается методом многоступенчатого согласования. Парламентские партии направляют список своих кандидатов (не более трех) главе Тюменской области (врио губернатора А. Моору), из которых он выбирает пятерых. Затем список будет представлен президенту, который должен направить в ямальский парламент три кандидатуры. Главу ЯНАО изберут депутаты Законодательного Собрания автономного округа 9 сентября в Единый день голосования.