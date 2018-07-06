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В правительстве ФРГ заявили, что позиция по санкциям в отношении РФ не изменилась
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В правительстве ФРГ заявили, что позиция по санкциям в отношении РФ не изменилась 

ТАСС 6 июля 2018
БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Позиция правительства ФРГ и канцлера Ангелы Меркель по санкциям в отношении РФ не изменилась. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт.
"Позиция канцлера и федерального правительства в целом в этом вопросе не изменилась, — сказал он. — На европейском уровне, на котором принимаются такие решения, было решено продлить санкции". В четверг пресс-служба Совета ЕС сообщила, что Евросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции против РФ, срок действия которых истекает в конце июля.
Санкции против РФ  В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.
Секторальные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года и касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции, которые были продлены данным решением, включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм.
Меры включают эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд, а также ограничение доступа России к отдельным имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти, в том числе на шельфе или в полярных условиях.
Помимо экономических санкций действуют еще два независимых санкционных пакета по Украине. Во-первых, это индивидуальные ограничительные меры: запрет на поездки и замораживание банковских активов в Европе (если они имеются или их удастся найти) 150 лиц и 38 организаций. Юридические лица в этом списке в основном не российские: это органы управления и военные структуры провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Срок действия данного пакета — до 15 сентября 2018 года, он также продлевается на шесть месяцев.
Третий пакет — это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи. Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 23 июня 2018 года и продлеваются ежегодно на 12 месяцев.
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