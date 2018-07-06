В Европе нарастает недовольство односторонней политикой США

ВАШИНГТОН, 6 июл — ПРАЙМ. Европейцы становятся все более раздражены односторонним подходом США во внешней политике без учета мнения союзников и отмечают крайнюю несогласованность и непродуманность американской политики при администрации Дональда Трампа . В частности, это касается ситуации вокруг соглашения с Ираном по ядерной программе. Однако ждать жесткого ответа Европы на действия США, по всей видимости, не стоит.

Для Европы переход от администрации Барака Обамы к администрации Трампа оказался очень сложным, и Вашингтон в настоящее время отказывается от работы в многосторонних форматах, предпочитая односторонний подход в своих действиях, рассказал РИА Новости на условиях анонимности европейский дипломат, работающий в Вашингтоне. Другой проблемой во взаимоотношениях с нынешней администрацией, по его словам, является то, что американские чиновники говорят одно, а Трамп впоследствии делает другое. При этом понять, на кого полагается президент США в принятии своих решений и кто играет ведущую роль, крайне трудно.

В мае США объявили о выходе из многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе и восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных, то есть против иностранных компаний, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон также призвал своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября текущего года. На фоне противоречий вокруг иранской сделки между США и их союзниками также разворачивается и другая драма — торговые войны и введение взаимных пошлин.

Эксперты считают, что нынешний подход американской администрации не достигнет поставленной цели.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ СДВИГ

"Нынешняя ситуация очень сложная", — говорит европейский дипломат. По его словам, c приходом Трампа к власти произошел значительный сдвиг в американской политике. Если при Обаме упор делался на многосторонние институты, такие как ВТО ООН , то при Трампе весь акцент сместился на двусторонние соглашения.

"При этом США диктуют вам с позиции силы, что вы можете делать, а что нет. Задача Трампа — переделать все, чего достиг Обама", — отмечает собеседник агентства.

Желание США восстановить вместе с другими странами «самый суровый» санкционный режим против Ирана пока вызывает в Европе обратную реакцию. «То, что администрации Трампа точно удалось сделать, так это создать сплоченность среди стран-членов ЕС (против решения США — ред.). Никто (в ЕС — ред.) не заинтересован в разрушении сделки с Ираном. Не думаю, что у США имеется продуманный подход по этому вопросу, они не продумали это до конца», — сообщил европейский дипломат.

Он также считает призывы США прекратить закупать иранскую нефть труднореализуемыми.

При этом США до сих пор не предоставляют четких разъяснений относительно того, как будут вводиться санкции против компаний, которые решат продолжить бизнес с Ираном, добавил дипломат.

После выхода США из иранской сделки в Европе также растут опасения в связи с ростом влияния Китая . «Есть опасения, что когда европейские компании уйдут из Ирана, то их место заполнят китайские компании. Однако американская администрация не видит связи между выходом из иранской сделки и, к примеру, расширением экономического влияния Китая, а также тем, что это будет иметь экономические последствия для стран Запада», — заявил собеседник агентства.

Экс-координатор госдепартамента США по санкциям Дэниел Фрид также отметил связь между выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе с Ираном и ростом влияния Китая в мире. Кроме того, он не видит, как нынешний санкционный подход может сработать.

"Есть много вариантов, при которых эта политика окажется плохой. Это может также вылиться в конфронтацию с Китаем. Мы что, серьезно планируем ввести санкции против Нацбанка Китая за несколько дней до промежуточных выборов (в США в ноябре 2018 года пройдут выборы в конгресс — ред.)? Я не вижу, как это сработает", — заявил бывший дипломат в интервью РИА Новости.

ЕВРОПА ГОТОВИТ ОТВЕТ

На этой неделе Евросоюз может объявить о своей стратегии в ответ на восстановление вторичных санкций США.

"Администрация (США) оказывает сильное давление, но, конечно же, не достигнет своей заявленной цели. Китай продолжит покупать иранскую нефть, а Индия сократит, но не прекратит импорт. Турция , вероятно, продолжит покупать иранский природный газ. Что касается европейцев, мы посмотрим на этой неделе, какие механизмы они внедрят для содействия продолжению торговли (с Ираном — ред.)", — сообщила РИА Новости эксперт по Ирану при Атлантическом совете (Вашингтон) Барбара Славин.

По ее мнению, «Иран будет использовать нефтяные свопы, возможно, с Россией и другими странами и продавать нефтепродукты своим соседям».

Между тем, Иран собирается придерживаться соглашения до тех пор, пока страна получает от этого экономическую выгоду, заявляют иранские официальные лица. Однако на призывы США прекратить импорт иранской нефти, Тегеран ответил жестко: в среду заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Исмаил Коусари заявил агентству YJC, что КСИР готов закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам, если экспорт иранской нефти будет сдерживаться.

Эксперты говорят, что это может вызвать мировой энергетический кризис и цены на нефть в этом случае существенно возрастут, поскольку в общей сложности 20% всей экспортной торговли нефтью проходит через пролив — 17-18 миллионов баррелей в сутки.

"К сожалению, Иран уже страдает от последствий санкций — резкого падения стоимости его валюты и социальных волнений. Но они переживали трудные времена и до этого. Между тем союзники США в Европе и Азии все больше злятся на Трампа", — резюмировала Славин.

Сосед Ирана Ирак сомневается, что Европа пойдет на эскалацию в отношениях с их американским союзником. «Я не думаю, что европейцы пойдут на торговую войну с США», — сообщил РИА Новости высокопоставленный иракский дипломат, работающий в Вашингтоне. Это подтверждают и европейцы.

"Скорее всего, он (ответ — ред.) не будет очень жестким, будут выбраны более мягкие дипломатические формулировки", — считает европейский дипломат. Он отметил, что работа движется медленно, идет согласование позиций внутри ЕС.