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Беспилотный автомобиль «Яндекса» попал в ДТП в центре Москвы
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Беспилотный автомобиль «Яндекса» попал в ДТП в центре Москвы 

Авторадио 17 минут назад
Фото: Каретный Ряд
Об этом сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ. Инцидент произошел на Трубецкой улице в районе Хамовники. Автомобилем управлял в ручном режиме водитель-испытатель. Беспилотник остановился перед пешеходным переходом по сигналу светофора, тогда как находящийся сзади него Gelandewagen продолжил движение. Водитель врезавшейся машины полностью признал свою вину. В результате аварии никто не пострадал. На данный момент сотрудники ГИБДД оформляют ДТП. В июне беспилотный автомобиль «Яндекс» совершил первую поездку на дальнее расстояние. Путь автомобиля из Москвы до Казани по федеральной трассе М7 «Волга» занял около 11 часов и составил 780 километров. Все время поездки в машине был водитель, однако 99 процентов маршрута она прошла в режиме автопилота.
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