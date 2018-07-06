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Дорожные службы «сняли шкуру» с улицы Сыромолотова
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Дорожные службы «сняли шкуру» с улицы Сыромолотова 

Уралинформбюро 6 июля 2018
Фото: Уралинформбюро
Свыше 30 объектов улично-дорожной сети Екатеринбурга, запланированных к ремонту в 2018 году, на начало июля почти полностью заасфальтированы. Об этом стало известно в ходе объезда вице-мэром уральской столицы Евгением Архиповым объектов дорожного ремонта.
Руководители города, в частности, ознакомились с ходом работ на улицах Сыромолотова, Новгородцевой, Белинского, Титова, Селькоровской, Предельной и Амундсена. Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, на Сыромолотова снято старое асфальтовое покрытие, ведется установка бортовых камней. В планах дорожников обновить на Сыромолотова не только проезжую часть, но и тротуары.
В общей сложности на 31 объектах уложено уже 90% нового асфальта. По словам Архипова, план по асфальтированию выполнен на 54% — несмотря на то, что игры чемпионата мира по футболу на целый месяц фактически остановили дорожные работы в столице Урала.
Стоит напомнить, что в этом году в Екатеринбурге ремонтируется 41 участок улично-дорожной сети общей площадью 870 тысяч квадратных метров. Кроме того, некоторые улицы (например, Московскую на участках от Попова до Пальмиро Тольятти и от Хасановской до Денисова-Уральского) ожидает капитальная реконструкция. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», на эти работы выделено 1,42 миллиарда рублей.
Ранее по теме: В столице Урала на время ЧМ приостановят дорожный ремонт
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