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ВТБ планирует начать перевод офисов в цифровой формат с 2019 года
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ВТБ планирует начать перевод офисов в цифровой формат с 2019 года 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ВТБ, второй по активам российский банк, планирует постепенный перевод офисов в цифровой формат в начале 2019 года, сообщил в интервью РИА Новости член правления госбанка Владимир Верхошинский.
"Я ожидаю, что постепенный перевод наших офисов в такой цифровой формат мы начнем уже в начале 2019 года", — сказал он.
В рамках трансформации ВТБ сократит время обслуживания и улучшит взаимодействие клиентов с банком. «Ядром наших изменений, безусловно, станет концепция „безбумажного офиса“, которую мы тестировали в прошлом году», — рассказал Верхошинский.
В текущем году с помощью такой технологии большинство операций в отделениях клиенты смогут делать без оформления бумажных копий договоров и квитанций. Кроме того, по словам члена правления ВТБ, в перспективе 2-3 лет в новых офисах будет внедрен ряд новых технологий обслуживания, в частности, возможность выбрать время посещения.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации «Прайм» (медиагруппа «Россия сегодня») 1prime.ru в 10.00 мск.
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