ВТБ планирует начать перевод офисов в цифровой формат с 2019 года

"Я ожидаю, что постепенный перевод наших офисов в такой цифровой формат мы начнем уже в начале 2019 года", — сказал он.

В рамках трансформации ВТБ сократит время обслуживания и улучшит взаимодействие клиентов с банком. «Ядром наших изменений, безусловно, станет концепция „безбумажного офиса“, которую мы тестировали в прошлом году», — рассказал Верхошинский.

В текущем году с помощью такой технологии большинство операций в отделениях клиенты смогут делать без оформления бумажных копий договоров и квитанций. Кроме того, по словам члена правления ВТБ, в перспективе 2-3 лет в новых офисах будет внедрен ряд новых технологий обслуживания, в частности, возможность выбрать время посещения.