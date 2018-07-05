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США ввели санкции по «закону Магнитского» в отношении представителей Никарагуа
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США ввели санкции по «закону Магнитского» в отношении представителей Никарагуа 

ТАСС 5 июля 2018
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Администрация США ввела санкции в отношении трех никарагуанских деятелей в рамках принятого Конгрессом в 2016 году «Глобального акта о правах человека имени Магнитского». Об этом сообщили в четверг в ходе телеконференции высокопоставленные представители администрации США, потребовавшие не упоминать их имен.
Под предлогом «нарушений прав человека» санкции введены в отношении руководителя никарагуанской полиции Франсиско Хавьера Диаса, главы компании по импорту нефтепродуктов Хосе Франсиско Лопеса и руководителя сандинистской молодежной организации Фиделя Морено Брионеса.
"Эти меры предприняты в связи с ситуацией в Никарагуа, — отметила высокопоставленный представитель администрации. — США крайне озабочены кризисной ситуацией и насильственными действиями, предпринятыми силами безопасности против демонстрантов. Министерство финансов США совместно с Госдепартаментом предпринимают безотлагательные действия для того, чтобы противодействовать серьезным нарушениям прав человека и коррупции в Никарагуа в соответствии с положениями «Глобального акта о правах человека имени Магнитского». Санкции, по ее словам, предусматривают замораживание активов и запрет американцам на осуществление каких-либо операций с компаниями, связанными с этими никарагуанскими деятелями.
Ситуация в Никарагуа
Антиправительственные выступления в Никарагуа не прекращаются с середины апреля. Оппозиция и протестующие обвиняют власти в насилии. Правительство в конце мая обнародовало заявление, в котором осудило все проявления насилия и указало, что не несет за него ответственность. Поводом для самых крупных за последние годы акций протеста послужила реформа системы социального страхования. Вскоре после начала манифестаций президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что реформа будет отменена, однако это решение не привело к нормализации обстановки. Инициированный католической церковью национальный диалог между властью и оппозицией уже дважды прерывался и пока не дал ощутимых результатов.
Санкционный прессинг по «закону Магнитского»
В декабре 2017 года США впервые ввели санкции против иностранных граждан и юридических лиц в рамках «Глобального акта о правах человека имени Магнитского». Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ в связи «с серьезными нарушениями прав человека и коррупцией на планете», предусматривающий введение карательных мер в отношении тех, «кто участвует в такой злонамеренной деятельности».
Согласно принятому Конгрессом в 2016 году «Глобальному акту о правах человека имени Магнитского», глава Белого дома может ввести санкции против любого иностранного гражданина, который «несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека». Кроме того, под санкции подпадают должностные лица, которые «осуществляют незаконную деятельность».
Как отметила на телеконференции высокопоставленная представитель администрации, в настоящее время под санкциями «закона Магнитского» находятся в общей сложности 75 человек и администрация США «продолжает предпринимать активные меры» в соответствии с этим законом.
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