«Перекресток» зафиксировал снижение спроса на крепкий алкоголь во время ЧМ-2018

«Спрос на крепкий алкоголь стал ниже. В городах проведения чемпионата динамика продаж водки на 40% ниже, чем в остальных российских городах, коньяка — на 25%», — говорится в сообщении АТОР.

При этом продажи пива и безалкогольных напитков в магазинах «Перекресток», расположенных в городах, проводящих турнир, выросли.

«Рост спроса на пиво в целом по сети составил 20% год к году. При этом продажи крафтового пива удвоилась, импортных сортов пива — выросли на 34% (в сравнении с аналогичным тоже отечественному, но крафтовому)», — говорится в сообщении.

Продажи кваса в сети выросли на 33%, энергетических напитков — на 44%.