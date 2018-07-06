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«Перекресток» зафиксировал снижение спроса на крепкий алкоголь во время ЧМ-2018
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«Перекресток» зафиксировал снижение спроса на крепкий алкоголь во время ЧМ-2018 

Rambler News Service 6 июля 2018
Фото: Особое блюдо
Сеть магазинов «Перекресток», входящая в X5 Retail Group, зафиксировала снижение продаж крепкого алкоголя в городах-организаторах ЧМ-2018, сообщает Ассоциация туроператоров России.
«Спрос на крепкий алкоголь стал ниже. В городах проведения чемпионата динамика продаж водки на 40% ниже, чем в остальных российских городах, коньяка — на 25%», — говорится в сообщении АТОР.
При этом продажи пива и безалкогольных напитков в магазинах «Перекресток», расположенных в городах, проводящих турнир, выросли.
«Рост спроса на пиво в целом по сети составил 20% год к году. При этом продажи крафтового пива удвоилась, импортных сортов пива — выросли на 34% (в сравнении с аналогичным тоже отечественному, но крафтовому)», — говорится в сообщении.
Продажи кваса в сети выросли на 33%, энергетических напитков — на 44%.
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